Фэйсбук готов активнее бороться с вмешательством других стран в выборы с помощью социальной сети

Об этом Марк Цукерберг заявил во время открытых слушаний в Конгрессе США. По его словам, к концу года в его компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за безопасность.

Цукерберг признал, что больше всего он сожалеет о медленном реагировании на деятельность России в Фэйсбуке. Ранее основатель соцсети извинился за утечку персональных данных 87 миллионов пользователей.