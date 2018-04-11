Фэйсбук готов активнее бороться с вмешательством других стран в выборы с помощью социальной сети
Об этом Марк Цукерберг заявил во время открытых слушаний в Конгрессе США. По его словам, к концу года в его компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за безопасность.
Цукерберг признал, что больше всего он сожалеет о медленном реагировании на деятельность России в Фэйсбуке. Ранее основатель соцсети извинился за утечку персональных данных 87 миллионов пользователей.
Комментарии4
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opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:29
Фэйсбук это родная , хотя и совсем молодая ,скрепа нашей воровской власти!
traviliberalovgazamiudushlivami 11 апреля 2018 | 08:29
Свободу интернета засуньте в попу, нагнули Цукербукера он согласился на правительство работать.
good_dobrai 11 апреля 2018 | 08:38
Интернет это структура ЦРУ!
anemon 11 апреля 2018 | 09:09
Наконец-то пригожиским ушлепкам укажут на их место в интернете! Их просто не должно быть, противозаконное и антиконституционное образование путинской России.