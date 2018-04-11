Авиакомпании получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии

Они могут начаться в ближайшие 72 часа, говорится в сообщении Европейского Агентства авиационной безопасности. В нём отмечается, что возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полётов над восточной частью Средиземного моря и в районе Кипра.

Источник ТАСС утверждают, что Росавиация также разослала подобные уведомления, передаёт РБК.