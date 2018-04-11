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08:15, 11 апреля 2018

Авиакомпании получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии

Они могут начаться в ближайшие 72 часа, говорится в сообщении Европейского Агентства авиационной безопасности. В нём отмечается, что возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полётов над восточной частью Средиземного моря и в районе Кипра.

Источник ТАСС утверждают, что Росавиация также разослала подобные уведомления, передаёт РБК.

Комментарии

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rottor 11 апреля 2018 | 08:19

Уговорили.. Скажу своим пилотам, чтобы отогнали мой самолёт в ангар.
В ближайшую неделю никуда не полечу. Пусть отдыхают..

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:22

rottor: Нашим славным доблестным соколам пора возвращаться в свои родные гнёзда, пока там не общипали им крылья!

opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:20

Асад уже в Ростове?

andre_klimov 11 апреля 2018 | 08:29

opiatnovyi63:
А он кому-то нужен? Сирию уже поделили без него - читайте пресс-конференцию Роухани-Эрдоган-Путин после встречи в Анкаре. Вы там Асада где-нибудь видите? Скорей всего засунут его в какую-нибудь трубу счеренком в заднице и обьявят, что это - "повстанцы" сделали. Пока Асад может говорить - он угроза для каждого из этой троицы.

oppicruss 11 апреля 2018 | 08:28

пару-тройку ракет пиндосам в харю было бы очень уместно на сегодняшний момент. И демократию этим поддержим этим, и толерантность будет на высоте!

stas12006 11 апреля 2018 | 08:35

oppicruss: мультяшной ракетой с ядерным двигателем будете по американцам стрелять?

(комментарий скрыт)

eugene_netchaev 11 апреля 2018 | 08:43

Мне нравится, как спокойно и неотвратимо готовится возмездие Асаду. И, что интересно, Путин не мявкает. Видимо понял, кто есть ху! :-)

(комментарий скрыт)

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