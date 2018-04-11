Авиакомпании получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии
Они могут начаться в ближайшие 72 часа, говорится в сообщении Европейского Агентства авиационной безопасности. В нём отмечается, что возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полётов над восточной частью Средиземного моря и в районе Кипра.
Источник ТАСС утверждают, что Росавиация также разослала подобные уведомления, передаёт РБК.
Комментарии7
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rottor 11 апреля 2018 | 08:19
Уговорили.. Скажу своим пилотам, чтобы отогнали мой самолёт в ангар.
В ближайшую неделю никуда не полечу. Пусть отдыхают..
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:22
rottor: Нашим славным доблестным соколам пора возвращаться в свои родные гнёзда, пока там не общипали им крылья!
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 08:20
Асад уже в Ростове?
andre_klimov 11 апреля 2018 | 08:29
opiatnovyi63:
А он кому-то нужен? Сирию уже поделили без него - читайте пресс-конференцию Роухани-Эрдоган-Путин после встречи в Анкаре. Вы там Асада где-нибудь видите? Скорей всего засунут его в какую-нибудь трубу счеренком в заднице и обьявят, что это - "повстанцы" сделали. Пока Асад может говорить - он угроза для каждого из этой троицы.
oppicruss 11 апреля 2018 | 08:28
пару-тройку ракет пиндосам в харю было бы очень уместно на сегодняшний момент. И демократию этим поддержим этим, и толерантность будет на высоте!
stas12006 11 апреля 2018 | 08:35
oppicruss: мультяшной ракетой с ядерным двигателем будете по американцам стрелять?
eugene_netchaev 11 апреля 2018 | 08:43
Мне нравится, как спокойно и неотвратимо готовится возмездие Асаду. И, что интересно, Путин не мявкает. Видимо понял, кто есть ху! :-)