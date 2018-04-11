Свыше двухсот человек привлечены к ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске

Поисковые работы уже завершены. Обломки вертолёта разбросаны в радиусе одного километра.

Вертолёт Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полёт, разбился в районе антенного поля. Погибли все 6 человек, находившиеся на борту судна. Возбуждено уголовное дело. Среди версий рассматриваются техническая неисправность вертолёта, ошибка пилотирования и погодные условия.