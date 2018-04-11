Свыше двухсот человек привлечены к ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске
Поисковые работы уже завершены. Обломки вертолёта разбросаны в радиусе одного километра.
Вертолёт Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полёт, разбился в районе антенного поля. Погибли все 6 человек, находившиеся на борту судна. Возбуждено уголовное дело. Среди версий рассматриваются техническая неисправность вертолёта, ошибка пилотирования и погодные условия.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 11 апреля 2018 | 08:24
Раз о версии насчёт терроризма ни слова, значит, точно "англичанка нагадила", ага.