Госдума выслушает ежегодный отчет Дмитрия Медведева о работе российского правительства
Накануне премьер-министр обсудил свой доклад с президентом.
Предстоящий отчет коротким точно не будет – об этом депутатов предупредил сам Дмитрий Медведев. Дело в том, что премьер планирует рассказать не только о работе кабмина за прошедший год, но и подвести итоги деятельности правительства за весь срок его полномочий – то есть за шесть лет. Таким образом Медведев рассчитывает более подробно объяснить депутатам и гражданам страны логику и последствия принятых решений.
Накануне премьер обсудил свой отчет с президентом Владимиром Путиным. По мнению ряда политологов это стало сигналом к тому, что Медведев имеет хорошие шансы сохранить кресло главы и в новом правительстве, которое будет сформировано после майской инаугурации Путина. Кроме того некоторые эксперты выразили сомнение в том, что после такой встречи премьеру стоит ждать каких-либо выпадов со стороны депутатов.
После отчета правительства Госдума планирует провести внеочередное заседание.
Комментарии7
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arye_11 11 апреля 2018 | 08:07
"В гостях у сказки"...
Что докладчик, что слушатели стоят друг друга.
ladyirina 11 апреля 2018 | 08:08
Отчёт правительства о проделанной работе, конечно, нужен, только причём тут Дмитрий Медведев?
bratec_kot 11 апреля 2018 | 08:42
-Ну че, Димон? Все нормуль?
- О кей
-Эти придурки россивговняне еще живут?
-Да..Ничего этих тварей не берет...Попробуем новую "Зимнию вишню" , дустом посыпать, и налоги поднять!
wuwer 11 апреля 2018 | 08:44
Будет озвучена сказка "Вершки и корешки" ... в новейшей интертрепации?
neitral_n 11 апреля 2018 | 08:51
Это новость первых полос! Кому все-таки нужен Медведев в купе с народными избранниками? Самим себе? Они хоть что-то решают? Мне кажется, ровным счетом ничего - чистые исполнители под козырек воли одного человека ! Что "народным" депутатом . что премьером быть сегодня ... нехорошо!
bokarev_aleks 11 апреля 2018 | 09:07
Это ничтожество Медведев сегодня расскажет как у нас всё хорошо,что экономика на подъеме.А бездарные депутаты будут ему дружно аплодировать.
nernerr 11 апреля 2018 | 09:08
Медведев рассчитывает более подробно объяснить депутатам и гражданам страны логику и последствия принятых решений.
Да, особенно интересно, как пришло в голову ОБЯЗАТЕЛЬНО клеить букву "Ш"!? ;))))))))))))))))