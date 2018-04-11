Транспортная прокуратура проверит авиакомпанию «Восток», вертолет которой потерпел крушение в Хабаровске

Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) по факту крушения вертолета Ми-8 организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства в среду. «В связи с катастрофой Дальневосточной транспортной прокуратурой с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении. На место происшествия выехали первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора и исполняющий обязанности Хабаровского транспортного прокурора. По данным прокуратуры, около 11:30 по местному времени (04:30 мск) при выполнении тренировочного полета в черте города. Хабаровска упал вертолет Ми-8 (эксплуатант АО «Авиакомпания «Восток»). На борту находились шесть сотрудников авиапредприятия, все погибли. Хабаровским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), проводятся неотложные следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Семьям погибших членов экипажа разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 выплатят по 1 млн руб. от правительства края, сообщает пресс-служба краевого правительства в среду. Также материальную помощь окажет администрация города Хабаровска. Ее размер пока не установлен. Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать материальную помощь семьям погибших летчиков разбившегося Ми-8. Также глава региона поручил оказать все необходимое содействие в расследовании этого происшествия, говорится в сообщении. По распоряжению краевого правительства в Хабаровске введен режим ЧС регионального характера.