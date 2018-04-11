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07:46, 11 апреля 2018

Дмитрий Медведев сегодня отчитается в Госдуме о работе правительства

Конституция обязывает премьера ежегодно отчитываться в Думе по итогам деятельности. На этот раз отчет будет охватывать не один год, а весь шестилетний период деятельности нынешнего кабинета. После инаугурации Владимира Путина в мае все правительство должно будет уйти в отставку.

Комментарии

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gregor 11 апреля 2018 | 07:51

Дмитрий Медведев сегодня отчитается в Госдуме о работе правительства
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Одобрямс .

ha12raz 11 апреля 2018 | 07:53

Клоун в цирке, не смотрите.......обхохочетесь..

vaka257 11 апреля 2018 | 07:57

Вашингтон, только что: "В военной операции против Сирии примет участие ряд стран".
Собственно, пока в Кремле два дня надували щёки и сами себя убеждали в том, что удар невозможен, Трамп без дела не сидел и сколотил целую коалицию.
И во сколько обойдётся помощь России мяснику-Асаду?!...

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