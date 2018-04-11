Премьер-министр Дмитрий Медведев будет рассказывать в госдуме о стабильной обстановке в российской экономике

Об этом он сообщил на встрече с президентом: «Я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне… Начался рост валового внутреннего продукта, он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать. На абсолютно низком уровне находится инфляция… Низким является объём государственного долга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться». Также Дмитрий Медведев добавил, что по итогам 2017-ого года правительство полностью выполнило все социальные обязательства.