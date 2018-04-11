Премьер-министр Дмитрий Медведев будет рассказывать в госдуме о стабильной обстановке в российской экономике
Об этом он сообщил на встрече с президентом: «Я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне… Начался рост валового внутреннего продукта, он не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать. На абсолютно низком уровне находится инфляция… Низким является объём государственного долга, и внутренних заимствований, и внешнего долга, что также позволяет нашей экономике стабильно развиваться». Также Дмитрий Медведев добавил, что по итогам 2017-ого года правительство полностью выполнило все социальные обязательства.
Комментарии14
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demokrat62 11 апреля 2018 | 07:37
Лучше подарите ему айфон с какой-нибудь игрой.Пусть поиграется.Это будет полезней для страны чем его фейк-доклад.
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:40
demokrat62: фееричная картина , правда обычная для России: идиот будет рассказывать дебилам о счастливой жизни!
brandfa 11 апреля 2018 | 07:48
igorrrpadlowitchs: Если премьер страны идиот, а депутаты дебилы, то кто же тогда её рядовые граждане?
arabmot 11 апреля 2018 | 07:50
brandfa: 77% дегенератов.
brandfa 11 апреля 2018 | 07:37
будет рассказывать в госдуме о стабильной обстановке
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А ещё лучше выйти, взять в руки гитару и спать о стабильной обстановке. Получится весьма зрелищно.
mwxp 11 апреля 2018 | 07:38
Сказки хорошо рассказывать на ночь. И детям. Ну, еще не существующим 77%.
arabmot 11 апреля 2018 | 07:38
Ржунимагу!!!!! Ага, там одного падения Русала хватит, чтобы ВВП рухнул!
begly_ 11 апреля 2018 | 07:39
Толково.
ihor_syvoryj 11 апреля 2018 | 07:42
Эх! А виноград в Тоскане уже, наверное, цветёт вовсю....
bloempje 11 апреля 2018 | 07:43
Помимо этого он пообещал перед заседанием кое с кем в сортире помочиться, так у них в корпорации легитимных жуликов заведено-с... Расширяет свой лексикон однако и связи с общественностью!
rottor 11 апреля 2018 | 07:45
У него-то всё стабильно.
Уточки плавают, яхты тоже. В личном унитазе стабильно растёт количество продукта.
Хотя не так быстро, как хотелось бы. Приходится попотеть..
bazilgu 11 апреля 2018 | 07:48
Никто будет распинаться перед пустым местом. Очччень интересно!
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:49
Один сумасшедший будет рассказывать другим , ещё более сумасшедшим, свои сумасшедшие измышления..
silver1972 11 апреля 2018 | 07:49
Посмотрим как сегодня рубль будет себя вести. Если не отправится в крутое пике, значит запас прочности у экономики действительно есть.