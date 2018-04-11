«Аэрофлот» сегодня выполнит первый за 2,5 года прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир
Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолет Airbus A320 вылетит из «Шереметьева» в 20:50 и в 00:25 по местному времени четверга приземлится в аэропорту Каира. Как ранее сообщал «Аэрофлот», частота полетов из Москвы в столицу Египта составит три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Комментарии3
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alexeyn2 11 апреля 2018 | 07:40
Какое достижение! А интересно: в Шарм -аль- шейх только мы не летаем или еще кто- то?
begly_ 11 апреля 2018 | 07:49
Короток человеческий страх - за 2.5 года все выветривается.
begly_ 11 апреля 2018 | 07:53
С памятью еще короче - АН-148 как буду то бы и не существовал, не говоря о тех "несуществующих" пассажирах на его борту.