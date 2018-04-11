«Аэрофлот» сегодня выполнит первый за 2,5 года прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолет Airbus A320 вылетит из «Шереметьева» в 20:50 и в 00:25 по местному времени четверга приземлится в аэропорту Каира. Как ранее сообщал «Аэрофлот», частота полетов из Москвы в столицу Египта составит три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям.