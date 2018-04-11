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07:32, 11 апреля 2018

Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии

Как заявил постперд России при ООН Василий Небензя, мир может оказаться на пороге тяжелых и печальных событий. При этом Небензя выразил надежду, что миссия ОЗХО все-таки осуществит свою поездку эффективно и в ближайшее время.

Комментарии

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arabmot 11 апреля 2018 | 07:35

Кто ж ее слушать то будет? Дейр-эз-Зора, видать, нашим тупоголовым властям мало было!

kotvinder2 11 апреля 2018 | 07:40

arabmot: Уже давно в Сирии могло быть тихо и спокойно. Так зачем США нагнетают конфликт? Им нужна только война!

vsehporvem 11 апреля 2018 | 07:54

kotvinder2: А что делать? Трампуша кизданул пьяни что разбомбить. Придется выполнять, иначе киздабол на старости лет обзовут!

vaka257 11 апреля 2018 | 07:53

Трамп не будет присутствовать на Саммите Америк, который должен пройти в Перу 13-14 апреля, а также отменил визит в Колумбию. Трамп останется в Соединенных Штатах, чтобы "надзирать над ответом Америки" в связи с событиями в Сирии. Так что ,видимо,всё же война...

arabmot 11 апреля 2018 | 07:56

vaka257: Какая война?))) Наш солнцеликий, конечно дебил, но не самоубийца)))

j_partizan 11 апреля 2018 | 07:39

Взывать к здравому рассудку безумцев бессмысленно.

ihor_syvoryj 11 апреля 2018 | 07:40

Эхо!!!
Ты сделало мой день!!!
Надо же так точно охарактеризовать товарища Чур.. то есть Небензю - "ПОСТПЕРД России".

vaka257 11 апреля 2018 | 07:41

— Почему ничего не слышно о флоте РФ в Средиземноморье?
— Зализывает раны в Севастополе, после боестолкновения в оцевозом «Ашот»....

ihor_syvoryj 11 апреля 2018 | 07:45

vaka257: "Ашот подкрался незаметно!" (с)

arabmot 11 апреля 2018 | 07:53

vaka257: Кузя на ремонте)))

midnightblues 11 апреля 2018 | 07:41

Трагические события-имеется в виду полный разгром асадитов??
Ну и хрен с ними

mwxp 11 апреля 2018 | 07:42

НебензЯ ты не понимаешь!

tschapai Сергей Балыкин 11 апреля 2018 | 07:45

Щелкни кобылу в нос - она махнет хвостом.

сегодня 215 лет Козьме Пруткову...

begly_ 11 апреля 2018 | 07:45

Россия в павильной позе просит - стоя как всегда на коленях.

scullll 11 апреля 2018 | 07:45

Какой то параллельный мир.
Либералы призывают к войне, а кровавые ватники к расследованию...

max3446 11 апреля 2018 | 07:52

Несмотря на заявления американских военных об успешных ходовых испытаниях новейшего боевого корабля ВМС США Milwaukee, он сломался почти сразу же после того, как покинул порт. Об этом пишет Navy Times.

По данным издания, судно береговой охраны нового поколения сломалось в открытом море во время следования из канадского города Галифакс в порт приписки города Сан-Диего (штат Калифорния). Спустя 20 дней после введения в эксплуатацию корабль пришлось брать на буксир в открытом море, где он превратился в груду бесполезного дрейфующего металла.

Инцидент произошел 11 декабря, после чего судно было отбуксировано на базу ВМС США в штате Вирджиния, где личный состав Milwaukee и эксперты приступили к выяснению причин выхода судна из строя.

Предварительная версия случившегося — попадание металлических частиц в фильтр смазочного масла, что повлекло за собой отказ двигателя. Первые намеки на неисправность команда заметила практически сразу после того, как корабль покинул порт Галифакса. Об угрозе поломки сообщила компьютерная система судна, после чего фильтр был очищен от мусора и Milwaukee возобновил движение. Но в ходе испытания рулевого управления произошло резкое падение давление смазочного масла в фильтрах из-за очередного скопления металлических частиц.

Бу га га, давно так не ржал над пендосами и их высочайшей убогостью

nikto_nikak 11 апреля 2018 | 07:53

Облажавшийся МИД че-то щебечит...Весна....Кстати, их, в смысле бойцов дипломатического фронта, там что, по фамилиям с улицы набирают? Чуркин, теперь вот какая-то небензя....

gregor 11 апреля 2018 | 07:53

Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии
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Это какие планы ?
Такие же ,как у России , бомбить Сирию ?

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