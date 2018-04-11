Свыше 200 человек привлечены к ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
Как передает краевой главк МЧС, поисковые работы на месте крушения вертолета завершены. На месте происшествия работают следователи, продолжается разбор фрагментов разбившегося вертолета. Они разбросаны в радиусе одного километра. Оба черных ящика вертолета найдены. В катастрофе погибли все шесть членов экипажа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился утором в районе антенного поля. По факту крушения возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает три версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Комментарии2
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begly_ 11 апреля 2018 | 07:41
200 мало., надо еще привлечь Жучку, кошку и мышку.
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 07:49
не долго слопатыеды скакали над обломками упавшего на Полтавщине вертолета, карма однако