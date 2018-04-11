Марк Цукерберг: Россия в состоянии использовать Facebook для вмешательства в американские выборы
Выступая в конгрессе глава Facebook Марк Цукерберг не смог гарантировать обратного. «Я не могу гарантировать невмешательство России, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, — конфликт будет продолжаться», — сказал Цукерберг. Цукерберг два дня давал показания в сенате после скандала с масштабной утечкой персональных данных пользователей Facebook.
Комментарии12
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opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:24
Россия , к сожалению, при этой воровской власти , стала всемирным абсолютным злом!
severnaya_storona 11 апреля 2018 | 07:24
Что там с тайной переписки, Цукер, подтёрлись "ценностями"?
telaviv001 11 апреля 2018 | 07:54
severnaya_storona: Цукерберг как был воришкой с бегающими глазами, так им и остался. Агитационные кампании проводятся в соответствии с законами. Методы и средства (средства как tools) каждый вправе применять как хочет и какие хочет, главное чтобы в рамках закона. И вот вопрос, распространяется юрисдикция США на всю мировую паутину или нет. Чем отличаются ограничения Роспотреб-позора от штатовской дубинки? Почему, сидя за тридевять земель от США (или пиндосии), я не вправе писАть по сорок или 7-40 раз на дню в Фейсбуке что Хилари маразматичная старуха или Трамп параноик. Пусть Госдеп и Роспотреб сядут и напишут свод правил что можно и что нельзя делать в интернете и после этого - хоть танки, хоть рогатки. Что только не писали в ФБ, ОК, Твиттере и везде о Путине, Навальном, Собчак и далее по списку... И что??? Вот у нас, в Израиле агитация в день выборов не запрещена. На всем пути до избирательного участка тебе (извините за неприличное слово) суют бюллетень за кого голосовать (его просто нужно вставить в конверт и опустить в урну) и живем мы с этим, нам не мешает. Потому что правила такие. Рашиа Тудэй они испугались. А у нас тут более 100 русских каналов и еще столько же арабских. Араб вообще себя уважать перестанет если на доме у него нет 2-3 спутниковых тарелок, подключенных в том числе к утюгу и чайнику. Где-то так. Да, извините за много букафф.
rottor 11 апреля 2018 | 07:27
Только конченные идиоты и политики пользуются соц сетями.
Особенно это касается дебильной и авторитарной "мордокниги".
scullll 11 апреля 2018 | 07:27
Пиндосня, отключайте интернет у себя, а то тысяча юзеров в 300 млн. стране в следующий раз вам Медведева выберет...
tonight 11 апреля 2018 | 07:53
scullll: Лучше отключить рашу от интернета на х
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 07:28
Во сучара! Сам продал данные, а на Россию стрелки переводит.
rottor 11 апреля 2018 | 07:34
g__e__e__p: обычный жыд. Такой и мать родную продаст по умеренной цене.
tonight 11 апреля 2018 | 07:55
g__e__e__p: А ты думал он врать в Сенате будет выгораживая рашу за бесплатно? Он же не идиот
andreyoo 11 апреля 2018 | 07:41
Вопрос в терминологии. Что есть "вмешиваться"?
Если под этим понимать агитировать за кого-л. Так с помощью ФБ может любая страна вмешиваться в выборы любой страны. По-крайней мере у которых не заблокирован ФБ
sg80g 11 апреля 2018 | 07:49
andreyoo: Вмешательство ро мнинию заокеанских трусливых ублюдков - это правдивое изложение различных событий. В то время капк в забитую попкорном черепную коробку жирного американца вкладывают мысль что главный агрессор на планете - это Россия, а янкели со своих бомберов цветочки рассыпают по всему миру..
sg80g 11 апреля 2018 | 07:51
Простых американцев можно понять. Их обида велика и ярость безгранична. Ведь что сделала Россия? Себе то небось выбрала Путина, а им этого Рыжего идиота, над которым все смеются..