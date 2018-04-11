Постпред Сирии при ООН: Сирия не позволит сделать с ней то же, что с Ираком и Ливией
Об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари. По его словам, Сирия уже видит в Средиземном море корабли западных государств, которые ждали вето в СовБезе ООН, чтобы начать свою агрессию.
Комментарии19
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y_y_y 11 апреля 2018 | 07:25
Пока Россия фактически предотвращает в Сирии ливийский сценарий.
tag188 11 апреля 2018 | 07:29
y_y_y: И что вам не нравится в ливийском сценарии?
Посмотрите на Ливию -- по крайней мере, там нет разрушенных городов, дорог, мостов и тд. Вся инфраструктура там сохранена. А Сирия, благодаря Асаду представляет из себя сплошной Сталинград.
sosiobama 11 апреля 2018 | 07:35
tag188: Сирия при Асаде была процветающим светским государством, жемчужиной Востока, пока пиндосы не пригнали туда свою Аль-Кайду...
tag188 11 апреля 2018 | 07:40
sosiobama: Сирия при Асаде была процветающим светским государством, жемчужиной Востока
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Гениально. А сейчас в Сирии кто правит, если не Асад?
Так что, Сирия была процветающим светским государством, но "мудрое" руководство Асада привело её к гражданской войне и превратило в руины.
Но по мнению наших "патриотов" виноват в этом не Асад, а конечно Абама.
Просто гениально! Для детского сада ваша версия сойдет.
sosiobama 11 апреля 2018 | 07:46
tag188: От ты придурок)) Тебе что нибудь известно о цветных " революциях" которые устраивают пиндосы по всему миру? Технология отработана и объяснять как это делается таким дебилам я не собираюсь. Одно скажу, Сирия это последнее государство где пиндосы делали что хотели, больше такого не будет!
tag188 11 апреля 2018 | 07:53
sosiobama: Чтобы что-то объяснять, надо иметь хоть капельку ума, а у тебя с этим явно проблемы. Ты можешь только тупо повторить что-то за телевизором.
Только вот проблема -- то, что показывают и говорят по российскому ТВ, с реальностью не имеет ничего общего.
Поэтому, бред о том, как в Сирии (одной из самых закрытых стран) американцы устраивают революции, рассказывай своим умственно отсталым товарищам.
Люди имеющие хоть капельку мозга, знают, что никакая революцию без внутренних предпосылок НЕВОЗМОЖНА. А внутренние предпосылки создает только сама власть этой страны.
arye_11 11 апреля 2018 | 07:30
y_y_y:
В итоге это обернется "ливийским сценарием" не только для Сирии, но и для самой России.
Как и обычно, да? Война, революция, развал, разруха, голод, исчезновение с карты мира...
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:37
y_y_y: А чем лучше сирийский асадовский вариант с многочисленными жертвами среди мирного населения и полной разрухой ? Страна фактически оккупирована РФ , Ираном , Турцией.
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:26
Уж , какой Ирак при Садаме был вооружённый до зубов но американцы раздавили за неделю , как яичную скорлупу, то Сирии при Асаде лучше молчать и не дёргаться!
vsexnezabanite 11 апреля 2018 | 07:30
igorrrpadlowitchs: глупостей не пишите, кстати там где были бои амеры огребали по полной
midnightblues 11 апреля 2018 | 07:43
vsexnezabanite: дадада
сдавались в плен армиями
scullll 11 апреля 2018 | 07:30
igorrrpadlowitchs: Ну так съезди в Ирак с детишками, отдохни... там же теперь демократия...
Не забудб только американским флагов обвернуться)))
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:49
scullll: За меня и моих детишек это сделают специально обученные американские военные, так что не переживайте .
telaviv001 11 апреля 2018 | 07:27
Не позволит? Не всегда спашивают позволения.
klukvik 11 апреля 2018 | 07:30
Каддафи тоже говорил "не позволю!" - финал все видели...
sosiobama 11 апреля 2018 | 07:48
klukvik: klukvik: И как там теперь Ливия, процветает?
rottor 11 апреля 2018 | 07:31
За Сирию весь мир может сгореть в ядерном огне.
Клоун Трамп не рискнул ударить всерьёз даже по ЫНу. Кишка тонка у него для серьёзных разборок.
Тут нужен человек уровня Вашингтона или Рузвельта хотя бы.
Так что особо можно не опасаться.. Опять долбанут по полу-пустому аэродрому, потеряв по дороге половину ракет..
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:34
Асад и его клан это далеко не весь народ Сирии!
j_partizan 11 апреля 2018 | 07:35
Не позволить это сделать можно только уничтожив США.