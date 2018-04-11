Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии
Как сообщил РИА осведомленный источник, сообщения об их эвакуации в Тегеран не соответствуют действительности. В ряде ближневосточных СМИ ранее появились сообщения об эвакуации Асада в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и западных стран против Сирии.
Комментарии12
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ansh 11 апреля 2018 | 07:23
Беги от томагавков, мясник, к другу Вове.
vaka257 11 апреля 2018 | 07:27
ansh: Будет соседом Януковича...
ur_sus 11 апреля 2018 | 07:24
//Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии//
Это хорошо, значит получит "томагавком" по лысой яйцевидной голове.
begly_ 11 апреля 2018 | 07:29
А ведь мог бы Асад людям зубы дергать...
zemljanka 11 апреля 2018 | 07:37
begly_: офтальмолог он
begly_ 11 апреля 2018 | 07:47
zemljanka:
Даже если гинеколог.
zemljanka 11 апреля 2018 | 07:50
begly_: все равно людоед
ivar1964 11 апреля 2018 | 07:31
В Тегеран ... Не хочет в Москву. Не доверяет.
tonight 11 апреля 2018 | 07:51
ivar1964: Думает что Путин его сдаст?
zemljanka 11 апреля 2018 | 07:33
Проклятье на глиняную голову того Асада. Устроил полигон для людоедов.
Соболезнования сирийцам.
domtrubaiiiataji 11 апреля 2018 | 07:40
зря асад связался с слопатыедами. теперь они его точно подставят под виселицу, используя хим оружие и тыкая пальцем на асада
gregor 11 апреля 2018 | 07:57
Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Сирии
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На Рублёвке уже мест нет ,для всяко рода упырей, со всего света, собранных