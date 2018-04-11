Европейское агентство по безопасности полетов призывает усилить контроль за Восточным Средиземноморьем
Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний. По словам источника, это связано с возможностью в течение следующих 72 часов нанесения воздушных ударов по Сирии с применением крылатых ракет и ракет класса воздух-земля. Всем авиакомпаниям необходимо отслеживать оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов. Со своими рекомендациями при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья выступила и Росавиация.
Комментарии5
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scullll 11 апреля 2018 | 07:25
Ну ща пиндосы еще один боинг завалят, чтобы повод иметь...
isnowanaarene 11 апреля 2018 | 07:30
scullll: //еще один//
?
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 07:35
scullll: Они хохлов на учения позвали? )
zemljanka 11 апреля 2018 | 07:27
Людям нужен мир.
Нелюдям - войны и теракты.
scullll 11 апреля 2018 | 07:42
zemljanka: Так все люди хотят, чтобы было вначале расследование, а не люди хотят на основании фейков страну бомбить...