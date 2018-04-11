Суд в Таиланде начнет слушание по делу Насти Рыбки и Алекса Лесли

Граждане Белоруссии согласились признать вину в организации незаконного секс-тренинга, однако им могут предъявить обвинения по более серьезным статьям. В отношении скандальных секс-тренеров Насти Рыбки и Алекса Лесли, а также еще восьми человек, завели дело об изнасиловании и организации проституции. Как рассказал источник РИА Новостей, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных, остальные проходят в качестве сообщников. Кроме того, всю группу могут судить за производство и распространение в интернете незаконного видеоконтента — порнографии или непристойных материалов.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов — это настоящие имена секс-инструкторов — уже признали вину по обвинениям в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. Трое фигурантов дела ранее были приговорены к условным срокам, штрафам и депортации. После задержания Кириллов и Вашукевич попросили политического убежища в США. Они утверждали, что обладают ценной информацией по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы. Известно, что ранее Вашукевич тесно общалась с миллиардером Олегом Дерипаской.