Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит вопрос об отмене депутатской неприкосновенности

Законопроекты о внесении изменений в Конституцию направила Верховная Рада. Один из законопроектов Верховной Рады предусматривает норму, согласно которой народных депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать без согласия Рады. Однако остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте. Исключение — наказание за оскорбление или клевету. Документ может вступить в силу в 2020 году. Второй проект предусматривает начало действия со следующего дня после публикации. Для внесения изменений в Конституцию, законопроекты должны получить заключение в КС. Окончательное решение примут на заседании Верховной Рады. Для одобрения необходимо минимум 300 голосов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что уже до конца года неприкосновенность могут снять с нескольких парламентариев.