Конгрессмены США подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский госдолг

Предполагается, что американцы не смогут покупать облигации даже крупнейших российских банков. Если законопроект примут, это будет сильнейший удар по рублю, — сказал «Эху Москвы» финансовый аналитик Степан Демура. Он отметил, что ситуацию можно будет сравнить с 2014-ым годом, но в тяжелом варианте. Также финансовый аналитик подчеркнул, что этот шаг почти ничего не будет стоить для американской стороны. У нас слишком маленькая финансовая система, которая не может влиять на индустрию с объемом в несколько десятков триллионов долларов.

Скорее всего, он так и останется на стадии разработки, поскольку власти не решатся на такой шаг, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Он добавил, что такого рода инициативы, — это способ подготовки переговоров на высшем уровне. Это уже известный подход президента США Дональда Трампа, — отметил политолог.