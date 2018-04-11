Конгрессмены США подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский госдолг
Предполагается, что американцы не смогут покупать облигации даже крупнейших российских банков. Если законопроект примут, это будет сильнейший удар по рублю, — сказал «Эху Москвы» финансовый аналитик Степан Демура. Он отметил, что ситуацию можно будет сравнить с 2014-ым годом, но в тяжелом варианте. Также финансовый аналитик подчеркнул, что этот шаг почти ничего не будет стоить для американской стороны. У нас слишком маленькая финансовая система, которая не может влиять на индустрию с объемом в несколько десятков триллионов долларов.
Скорее всего, он так и останется на стадии разработки, поскольку власти не решатся на такой шаг, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. Он добавил, что такого рода инициативы, — это способ подготовки переговоров на высшем уровне. Это уже известный подход президента США Дональда Трампа, — отметил политолог.
Комментарии13
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vaka257 11 апреля 2018 | 07:11
— Бабушка, а что такое санкции?
— Это ерунда, которую креаклы и подпиндосники придумали. Ты, внученька, жуй, жуй кору, она только поначалу горькая....
tvitov66 11 апреля 2018 | 07:16
vaka257: любые санкции идут только на пользу нашей сверхдержаве и ее бесменному нацЛидеру
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:32
vaka257: одним росчерком американского пера российская 'путиномика' превращается , превращается, превращается в элегантные клочья!
demokrat62 11 апреля 2018 | 07:15
Не бойся Павловский примут,еще как примут.Вот это же сделали: Лондонская биржа металлов прекращает торги металлом «Русала» с 17 апреля.То же самое ожидает и русскую нефть ,если Путин не уйдет досрочно
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:16
Какие переговоры могут быть между США и РФ на нынешнем этапе?Переговоры ради переговоров? Пока Россия оккупирует Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей Украины никто не будет вести серьёзные переговоры с так называемым Гарантом!
fill121 11 апреля 2018 | 07:21
Посмеялся, напугали. Это вам либералам за ворованные средства нужно бояться , а 90% россиян живут на зарплату.
demokrat62 11 апреля 2018 | 07:25
fill121: Неужели Путин и его присные,которые наворовали и довели страну до ручки либералы ?? Вот оно как
fill121 11 апреля 2018 | 07:35
demokrat62: Да, вон оно и как. Мне лично глубоко плевать на вас воров либералов, или на воров государственных.
venmud 11 апреля 2018 | 07:26
fill121: "90% россиян живут на зарплату."
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Дак, вот с этих зарплат и будут пушки вместо масла.
fill121 11 апреля 2018 | 07:32
venmud: Не смешите, в первый раз что ли?
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:34
fill121: 'живут на зарплату'- что ты жил на одну зарплату! Это не зарплата, а подачка от путинских воров!
silver1972 11 апреля 2018 | 07:24
Хреново. Придется в Крым летом ехать, а не в Тайланд((. Хотя прогнозы Демуры еще никогда не сбывались. Любит он ужаса нагонять. Во-первых как эти бумаги продать? Если можно продать, значит кто-то их захочет купить. Если их ни кто не захочет купить, значит их и не продать. Государство в лице ЦБ их обязано погасить в определенные сроки и не обязано по приказу Трампа немедленно их выкупать.
Короче в среднесрочной перспективе ни чего не произойдет. другое дело, что трудно будет новые бонды размещать.
igorrrpadlowitchs 11 апреля 2018 | 07:36
silver1972: дело в том , что эти бумаги продаются с целью займа средств, а если их нельзя продать, то и негде будет занять. Правда есть забитый российский народ, который и дальше будет молчать, когда его грабят!