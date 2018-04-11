Российские военные ослепили американские беспилотники в Сирии
У них появляются проблемы с GPS-навигацией, что может быть причиной крушений, — сообщает NBC News. Наши военные делают это, поскольку живут в ожидании возможного удара, и таким образом они принимают контрмеры, — сказал в эфире «Эха Москвы» Александр Гольц. Военный обозреватель отметил, что американцы ответят на эти действия, остаётся только надеяться, что они не будут действовать жестче обычного. Александр Гольц подчеркнул, что соотношение сил России и США в Средиземном море несопоставим. В регионе базируется шестой флот Штатов, и это крупнейшее военно-морское объединение, — добавил военный эксперт.
Комментарии25
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vaka257 11 апреля 2018 | 07:13
Может быть кто-то из ватников в эту "новость" и поверит...
severnaya_storona 11 апреля 2018 | 07:15
vaka257: Ватница на пенсии считает зрителей NBC ватниками?
sosiobama 11 апреля 2018 | 07:16
vaka257: А ты у матросов с Дональда Кука спроси, старый состав до сих пор памперсы вытряхивает))
tvitov66 11 апреля 2018 | 07:23
Это была очередная вЭликая ПУбеда нашей сверхдержавы! Жаль что ватаны не в курсе что Майверики были еще одними из первых ракет воздух-земля что поражают источник радио излучения и делает из него разбитые консервы с мясной начинкой ... При этом начинка будет из выпускников российских военных училищ
sosiobama 11 апреля 2018 | 07:25
tvitov66: Сам понял что настучал? Учи русский, прокладка))
arabmot 11 апреля 2018 | 07:33
sosiobama: Прокладка - это ты, патриот ебанутый.
arabmot 11 апреля 2018 | 07:14
Довыпендриваются, дебилы, мля!
lenin3 11 апреля 2018 | 07:15
Если судить по заголовку, то можно подумать, что российские военные для ослепления пользовались лазерными указками, как те фулюганы...)))
snips 11 апреля 2018 | 07:17
Бугага ослепили ))) нехотят песпилотников получат тупо балистикой
vaka257 11 апреля 2018 | 07:17
«Розничные сети заявили о резком росте цен на товары в России из-за обвала рубля»
То есть, чтобы вы понимали, Россию сейчас натурально ебут за то, что Путин впрягся за Асада. Буквально: житель Саратова будет меньше есть, потому что в Сирии не спокойно. Обалденная многоходовочка...
sg80g 11 апреля 2018 | 07:30
vaka257:
Тебя, ведьма старая, никто не ебет, вот ты и бесишься. И того не понимаешь, дура бестолковая, что после Сирии будет, конечно, не сразу Россия, а Иран вначале, но потом уже точно Россия. Прецедент создан. На ровном месте Россию обвинили в несуществующем отравлении Скрипалей и тут же Сирию в такой же вымышленной бомбежке. Сирию будут бомбить, но потом также прдумают провокацию уже с ЯО и потребуют разоружения России .. А потом будет пистец, в этот раз добьют уже точно..
income 11 апреля 2018 | 07:18
Так Одиссей ослепил циклопа. Теперь нужно прикинуться овечками...
ihtamnet 11 апреля 2018 | 07:21
Ага, а еще мы получаем больше рублей, экономика растёт и санкции нам на пользу.
midnightblues 11 апреля 2018 | 07:22
Если человек идиот,это навсегда
Я конечно,догадывался,догадывался,что совковая армия и мозг диаметрально противоположны...
Но ЗАЧЕМ???
g__e__e__p 11 апреля 2018 | 07:34
midnightblues: А кто звал Америку в Сирию? Оффициальные власти не звали. Остаётся игил, вот за них америка и воюет.
midnightblues 11 апреля 2018 | 07:46
g__e__e__p: Игил создан совком
arabmot 11 апреля 2018 | 07:58
g__e__e__p: А тебе та Сирия вообще на хера?
max3446 11 апреля 2018 | 07:29
Слава России! Еще бы протестировать противокарабельное оружие, там рядом с иСрией много плавающего натовского навоза, тренируйся ни хочу прям
arabmot 11 апреля 2018 | 07:31
max3446: Дебил, суицидальный!
max3446 11 апреля 2018 | 07:37
arabmot: Трамп то и прочие европейские отбросы общества? Согласен. Не впервой они на Россию нападают, правда итог всегда одинаковые
arabmot 11 апреля 2018 | 07:43
max3446: Ты дебил, чмо недоношенное.
max3446 11 апреля 2018 | 07:49
arabmot: у каклов когнитивный диссонанс, их хозяев пендосов и европейцев унижают? Да вы не волнуйтесь, продолжайте причмокивая их детородные органы отрабатывать.
max3446 11 апреля 2018 | 07:32
%стати помню весь этот 6 флот пендостана с дикими воплями страха в панике убежал когда увидел на горизонте всего крейсер Москва, который может в считанные минуты потопить их всех
akrayzler 11 апреля 2018 | 07:40
max3446: На Курске потренировался? Кузя, тоже испужался?
chubuk 11 апреля 2018 | 07:49
Вот так, без боестолкновений, выясняются возможности вероятного противника, выявляются свои слабые стороны. проводится определенная работа по устранению уязвимостей. Отличная работа.