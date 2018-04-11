Российские военные ослепили американские беспилотники в Сирии

У них появляются проблемы с GPS-навигацией, что может быть причиной крушений, — сообщает NBC News. Наши военные делают это, поскольку живут в ожидании возможного удара, и таким образом они принимают контрмеры, — сказал в эфире «Эха Москвы» Александр Гольц. Военный обозреватель отметил, что американцы ответят на эти действия, остаётся только надеяться, что они не будут действовать жестче обычного. Александр Гольц подчеркнул, что соотношение сил России и США в Средиземном море несопоставим. В регионе базируется шестой флот Штатов, и это крупнейшее военно-морское объединение, — добавил военный эксперт.