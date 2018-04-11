СовБез ООН не принял проект российской резолюции по отправке миссии ОЗХО в сирийскую Думу
Ранее Совет Безопасности не поддержал резолюцию России по порядку расследования применения химоружия в Сирии. Россия, в свою очередь, заблокировала аналогичный проект США.
Комментарии3
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opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 07:19
Россия всегда против ! Пока у власти этот так называемый НашеВсё!
scullll 11 апреля 2018 | 07:23
opiatnovyi63: Против идиотов и пхических. И это правильно.
Подпиндос, а что твои хозяева против расследования? Бояться, что их опять мордой по столу повозят?
А агрессию без расследования нужно российским судам взять на вооружение. А то возяться с Навальным, суды какие то устраивают, ЕСПЧ слушают. Зажать по мотив видео. Вы же против не будете?)
sg80g 11 апреля 2018 | 07:42
Блять, а почему так боятся вся эта западная свора простого расследования. Не по хомевидео, а на месте, со взятием образцов проб из почвы, осмотра пострадавших людей. Не может быть такого что все умерли и их тут же похоронили. Можно сделать эскумацию наконец. Вот это будет настоящее рсследование а не высосанная из члена Трампа провокация.. Пидарасы лживые..