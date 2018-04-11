Обнаружены тела всех шестерых членов экипажа вертолета МИ-8, разбившегося в Хабаровске
Спасатели обнаружили оба черных ящика с разбившегося вертолета. Бортовые самописцы передадут следователям. Вертолет разбился сегодня утром в районе антенного поля по улице Выборгской в Хабаровске разбился вертолет МИ-8 авиакомпании «Восток», выполнявший учебно-тренировочный полет. По факту крушения возбуждено уголовное дело, следствие рассматривает три версии: погодные условия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования.
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zemljanka 11 апреля 2018 | 07:12
Соболезнования.