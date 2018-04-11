В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб

Как пишет швейцарская Blick, где находится глава холдинга Tengelmann Group, не известно с минувших выходных. Он отдыхал в горном районе на границе Швейцарии и Италии. В субботу утром 58-летний Хауб направился к одному из пиков, но в назначенный час не вернулся. В настоящий момент ведутся активные поиски. Карл-Эриван Хауб возглавляет Tengelmann Group, в которую входит сеть строительных магазинов OBI, с 2000 года.