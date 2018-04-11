В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб
Как пишет швейцарская Blick, где находится глава холдинга Tengelmann Group, не известно с минувших выходных. Он отдыхал в горном районе на границе Швейцарии и Италии. В субботу утром 58-летний Хауб направился к одному из пиков, но в назначенный час не вернулся. В настоящий момент ведутся активные поиски. Карл-Эриван Хауб возглавляет Tengelmann Group, в которую входит сеть строительных магазинов OBI, с 2000 года.
Комментарии1
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sjuzanna 11 апреля 2018 | 07:19
И это тоже мы?