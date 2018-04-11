Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии
Об этом у себя в Twitter пишет журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне. По его словам, «все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту».
Комментарии11
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che21 11 апреля 2018 | 06:53
Долго раскачиваюся янки, долго.
ivar1964 11 апреля 2018 | 06:57
che21: Иной раз ожидание наказания страшнее, чем само наказание.
rktq 11 апреля 2018 | 06:59
che21: Аналитики американского рынка отмечают резкое увеличение продаж звезднополосатого полотна..
Похоронные конторы мобилизовали все свои трудовые ресурсы, перешли на круглосуточную работу.
sergrostov 11 апреля 2018 | 07:29
che21: Долго раскачиваюся янки, долго.
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Ждут когда украинский флагман гетман сагайдачный подтянется.Как войну без своей шавки начинать
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 06:59
Асад запасся памперсами и подгузниками..
ha12raz 11 апреля 2018 | 07:01
Гора рожает мышь..
piterjanis 11 апреля 2018 | 07:02
А чего Англию не бомбят? Там Скрипалей хим.оружием отравили.
sasass 11 апреля 2018 | 07:02
Промедление опасно - Кремль этого не понял в Донбассе - теперь Россия может потерять все из-за этой не порабощенной Украины...
ivanov356 11 апреля 2018 | 07:08
И чего делать? То ли продукты закупать, то ли новости смотреть?
yuriykyvich 11 апреля 2018 | 07:27
ivanov356: Безусловно закупать продукты: соль, крупы, макароны, тушенку, спички, чай и сахар.
ostanovka 11 апреля 2018 | 07:17
Рашня уже в ужасе удрала со своей базы в хмеймиме, и униженно просится спрятаться на иранскую базу.
В общем, молодцы русские только если воюют прикрывшись женщинами и детьми или против отсутствующей армии.
Как только против них появляется реальный противник, рашки разбегаются как в дейр-эз-зоре.