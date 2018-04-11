Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии

Об этом у себя в Twitter пишет журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне. По его словам, «все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту».