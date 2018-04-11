Тела всех шестерых членов экипажа вертолета МИ-8, погибших при крушении в Хабаровске, обнаружены
Как заявил «Интерфакс» министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, с телами сейчас работают следователи, затем их перевезут в Бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации. Там же будет организована работа психологов с родственниками. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Комментарии1
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skreportyanka 11 апреля 2018 | 06:52
чей вертолет и что за люди там были, секрет что ли? кокаиновые авиалинии?