Тела всех шестерых членов экипажа вертолета МИ-8, погибших при крушении в Хабаровске, обнаружены

Как заявил «Интерфакс» министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, с телами сейчас работают следователи, затем их перевезут в Бюро судебно-медицинской экспертизы для дальнейшей идентификации. Там же будет организована работа психологов с родственниками. По факту крушения возбуждено уголовное дело.