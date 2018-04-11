Портал Reddit заблокировал около тысячи аккаунтов, предположительно связанных с т.н. «фабрикой троллей»
Российское «Агентство интернет-исследований» американские власти обвиняют в оказании влияния на президентские выборы в США 2016 года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Российское «Агентство интернет-исследований» американские власти обвиняют в оказании влияния на президентские выборы в США 2016 года.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 06:42
А Эхо когда начнёт блокировать пригожинских выскочек?
hodak47 11 апреля 2018 | 06:48
opiatnovyi63: Не надо их блокировать.Придурки тоже люди и хотят кушать...
ivanov356 11 апреля 2018 | 06:56
hodak47: hodak47: Беда в том, что некоторые придурки верят этим придуркам. Непорядок.
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 06:50
пруфлинк? на редите ничего об этом не знают.
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 06:58
liquidsky__: Администрация реддита офийиально передает Эху-- вы фейк ньюз.
rampa 11 апреля 2018 | 07:00
liquidsky__: хотите сказать, что ваших коллег не заблокировали?
liquidsky__ 11 апреля 2018 | 07:14
Ща редактор эту новость быстренько из ленты подчистит. Как обычно.