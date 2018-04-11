США планируют усиливать экономическое давление на Россию, считает политолог Валерий Соловей
Среди возможных мер — введение нефтяного эмбарго. Об этом политолог Валерий Соловей сказал в интервью РБК. Он отметил, что США испробовали этот сценарий в восьмидесятых годах, и он оказался успешным.
Комментарии11
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putin_itogy 11 апреля 2018 | 06:42
Быть добру!
Давите озёрную ОПГ, пока она истошно дёргается..))
chapter_2 11 апреля 2018 | 06:51
putin_itogy: Мир изменился. Россияне должны понять, что теперь мировое сообщество, действуя солидарно, может режим любой страны душить экономическими санкциями.
protvik 11 апреля 2018 | 06:58
chapter_2: В данном случае санкции применены к стране, которая попирает международные законы и договоренности. По стечению обстоятельств санкции действуют на руку внутренним демократическим силам, не допущенным к политической жизни из за авторитарности режима.
ura_123 11 апреля 2018 | 06:43
Плавное превращение в страну-изгоя... Никогда россияне не жили так плохо как при Трампнаше! Особенно Дерипаска)))
midnightblues 11 апреля 2018 | 06:57
ura_123: Все же не совсем понятны мотивы такого самоубийства. Хотели чтоль стать властителями вселенной,а в дворники идти гордость не позволяет?/
ura_123 11 апреля 2018 | 07:06
midnightblues: Мотивы самые простые-авось прокатит!
Не прокатило...
midnightblues 11 апреля 2018 | 07:26
ura_123: ну мне не понятно
davi__koloradov 11 апреля 2018 | 06:48
Штаты могут путирашку поиметь и высушить.
А импотентная путирашка в ответ может только ударить по Воронежу и повизжать в СМИ.
dirizhabli 11 апреля 2018 | 06:50
А мы в ответ и всем врагам назло, с тем, чтобы продемонстрировать миру свою экономическую "независимость", еще одну Олимпиаду и пару ЧМ проведем. Только так мы сможем победить....
protvik 11 апреля 2018 | 07:08
dirizhabli:Если все так пойдет дальше, то либо вове придется идти на уступки во всем, либо ЧМ мы выиграем из-за отсутствия остальных участников. Не ошибусь в этом случае будет актуальный клич: "ЧМнаш!" или "МЫчемпионы!" и не так уже не прав оказался Фурсенко, уверявший, что у нас есть шанс выиграть Мундеаль.
sjuzanna 11 апреля 2018 | 07:24
Соловей, Соловей, пташечка, здорово поешь!