Еще двое директоров «Русала» покинули свои посты из-за новых американских санкций

В отставку подали директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф. Об этом сообщается в релизе компании, размещенном на Гонконгской бирже. Ранее совет директоров «Русала» покинули бывший посол США в Великобритании Филип Лэйдер и глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.