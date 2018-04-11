Еще двое директоров «Русала» покинули свои посты из-за новых американских санкций
В отставку подали директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф. Об этом сообщается в релизе компании, размещенном на Гонконгской бирже. Ранее совет директоров «Русала» покинули бывший посол США в Великобритании Филип Лэйдер и глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт