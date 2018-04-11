Россия спустя почти два с половиной года возобновляет рейсы в Каир

Самолёты «Аэрофлота» с этого дня будут летать из Москвы в столицу Египта трижды в неделю. Рейсы из терминала F аэропорта Шереметьево, сообщил перевозчик. В период проведения чемпионата мира по футболу в июне — июле полеты станут ежедневными. Вызвано это повышенным спросом на авиаперевозки, пояснили в пресс-службе «Аэрофлота». До конца октября компания уже продала около четырёх тысяч билетов в Каир, передаёт ТАСС. Авиасообщение с Египтом приостановили в конце 15го года. После теракта на борту лайнера авиакомпании Когалымавиа. Самолёт вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Его взорвали над Синайским полуостровом. Погибли 224 человека. Многие месяцы эксперты из России регулярно проверяли аэропорты Египта. И лишь в декабре прошлого года президент Путин после переговоров с коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси дал понять, что Москва готова возобновить авиасообщение. Но пока речь идёт только о регулярных рейсах между столицами двух стран. Египет до прекращения авиасообщения был одним из самых популярных туристических направлений для россиян, отмечает Коммерсант. По данным Росстата, в 2014 году страну посетили почти 3 миллиона путешественников из России, а в следующем году — больше двух миллионов.