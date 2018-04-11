Совбез ООН не смог одобрить ни одной из трех резолюций по Сирии

Первые два проекта касались механизма расследованию химатак в Сирии и были предложены Россией и США. Россия заблокировала американский проект, а российский не набрал необходимого числа голосов в свою поддержку. Третий проект, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совета безопасности ООН. Великобританию, в частности не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, необходимо ехать на место, чтобы на месте выяснять все обстоятельства. «Для того чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выполняла свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия и проводила расследование обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути исследования в соответствующей лаборатории, и чтобы все это было транспарентно и по-честному, для этого мы сегодня в Совете безопасности предложим проект резолюции, который будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово прикрывать экспертов на земле», — сказал Лавров. Между тем, США обвиняют Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия.

В сложившейся ситуаций вероятно военное столкновение России и США. Об этом сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. «Если последуют даже

одиночные удары, то они потребуют длительного принятия решения и это решение будет политическим. Если будет нанесен групповой удар и пострадают наши военнослужащие, то ответ будет адекватным, для этого у нас есть все силы и средства, американцы и их союзники об этом хорошо знают», — сказал Шаманов. Он подчеркнул, что речь только об обычных вооружениях, ядерные ракеты пока не рассматриваются.

В небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. За последние 3-4 часа в воздушном пространстве Сирии находился всего один самолет местной авиакомпании. Ранее Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Евроконтроль мотивировал эти меры возможным нанесением ударов крылатыми ракетами по территории Сирии.