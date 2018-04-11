В Хабаровске разбился вертолет Ми-8, шесть человек погибли
Как передает ТАСС, падение произошло в районе, где находятся частные жилые дома. Вертолет продолжает гореть. Здесь работают пожарные, спасатели МЧС и сотрудники Минтранса региона.
Ближайшие объекты городской инфраструктуры Хабаровска находятся в километре от места жесткой посадки вертолета Ми-8, сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску. «Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Жесткая посадка произошла примерно в километре от улицы Карла Маркса — на пустыре в овраге. Ближайшее сооружение — вышка сотовой связи», — сообщил собеседник агентства. По его словам, территория оцеплена, полиция обеспечивает беспрепятственный проезд спецтехники к месту чрезвычайного происшествия. На охране порядка задействованы около 20 сотрудников полиции и около 10 патрульных экипажей.
Комментарии3
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sergirusso 11 апреля 2018 | 06:10
Исчо адын...
ostapbey 11 апреля 2018 | 06:16
sergirusso:под кроватью валяется на А называется?
Адын сапог....
А под кроватью валяется на И называется?
????
sasass 11 апреля 2018 | 06:14
Падают , падают , как листья ....