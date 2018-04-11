Тела четырех погибших обнаружены на месте падения вертолета Ми-8 в Хабаровске.
Как передает ТАСС, падение произошло в районе, где находятся частные жилые дома. Место происшествия оцеплено полицией. Вертолет продолжает гореть. Здесь работают пожарные, спасатели МЧС и сотрудники Минтранса региона. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что все шесть человек, находившихся на борту, погибли.
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