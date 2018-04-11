Пилоты вертолета Ми-8 не справились с аварийной посадкой в Хабаровске.
Как сообщили ИФ в оперативном штабе на месте ЧС, машина упала на одну из улиц города, есть погибшие. Вертолет авиакомпании «Восток» выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно из-за отказа техники экипаж начал совершать аварийную посадку в городе, но не удержал вертолет и тот рухнул на улицу Карла Маркса. На борту было 6 человек. Обнаружены тела троих погибших.
Комментарии3
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ostapbey 11 апреля 2018 | 06:05
Дело было не в бобине, а чуть выше.
В двигателе с жидобандеровщины, не прошедший Роспотребнадзор.
Даже.
zemljanka 11 апреля 2018 | 06:10
Соболезнования.
sasass 11 апреля 2018 | 06:22
Непрофессионализм губит Россию от самой высокой точки власти и до самой низкой точки народного бытия....)))