Пилоты вертолета Ми-8 не справились с аварийной посадкой в Хабаровске.

Как сообщили ИФ в оперативном штабе на месте ЧС, машина упала на одну из улиц города, есть погибшие. Вертолет авиакомпании «Восток» выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно из-за отказа техники экипаж начал совершать аварийную посадку в городе, но не удержал вертолет и тот рухнул на улицу Карла Маркса. На борту было 6 человек. Обнаружены тела троих погибших.