В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб.
Он возглавляет холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Как пишет Spiegel, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Он не выходит на связь с субботы. Семья Хауба выделила «значительную сумму» на поиски, однако спасательная операция осложняется плохой видимостью и лавинной опасностью.
Комментарии3
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zemljanka 11 апреля 2018 | 05:55
Соболезнования.
Но желаю семье чуда - чтобы нашелся живым.
buzukin939 11 апреля 2018 | 06:12
zemljanka: Найдут. Тыщ через пять лет - как Эци. С прекрасно сохранившимся медным топором в руке. Опасно нынче в горах, да и вообще в Гейропе - того и гляди, залетит чего-нибудь из Сирии...
sasass 11 апреля 2018 | 06:27
В России тоже будет плохо без него - надежных партнеров теряет Россия...