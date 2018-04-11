В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб.

Он возглавляет холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Как пишет Spiegel, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Он не выходит на связь с субботы. Семья Хауба выделила «значительную сумму» на поиски, однако спасательная операция осложняется плохой видимостью и лавинной опасностью.