Еще двое директоров «Русала» покинули свои посты из-за новых американских санкций.
В отставку подали директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф. Об этом сообщается в релизе компании, размещенном на Гонконгской бирже. Ранее совет директоров «Русала» покинули бывший посол США в Великобритании Филип Лэйдер и глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
Комментарии5
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opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 05:30
КрысЫ бегут с тонущего корабля..Ничего нового!
ebze 11 апреля 2018 | 05:33
Гольдман и Вольф - последний рубеж “русского мира”))))
com30 11 апреля 2018 | 05:52
Максим Гольдман, Даниэль Вольф, Филип Лэйдера, Айван Глазенберг, уже просто не могут вытерпеть.
Животы от смеха из за смешных санкций рвутся. А как только увидят смеющийся тополь, так вообще энурез наступает. goo.gl/DC95cB
gerda 11 апреля 2018 | 05:56
Если б я была царица, то скупила бы акции задёшево и
открыла производство изделий из алюминия, например: сендвич-панели, оконные рамы, ....
работы в стране не початый край
mews Михаил Степанцов 11 апреля 2018 | 06:21
gerda, а Вы правда думаете, 1) что РУСАЛ занимается производством всего цикла,то есть не только первичкой, но и всем, вплоть до потребительских товаров?
2) что в соответствующих структурах компании люди не занимаются вопросом, как же, блин, посодействовать производству еще чего-либо из алюминия, чтобы впарить этим производителям свой металл?
3) что на эти программы "раскрутки" нужны деньги, а именно деньги сейчас тю-тю?
Но, может, Вы знаете про оконные рамы и сендвичи что-то такое, чего не знаем мы, люди? Тогда где Вы были во время конкурсов инновационных проектов из алюминия??? Акции там не давали, но за заработавший проект Вы были получили немалые деньги и смогли бы прикупить некоторое их количество.
А сейчас конкурсов тоже не ожидается, потому как денежки, как я уже сказал, тю-тю.
А работы. действительно, теперь непочатый край. Пойдете волонтером?