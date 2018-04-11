Дмитрий Медведев сегодня отчитается в Госдуме о работе правительства.
Конституция обязывает премьера ежегодно отчитываться в Думе по итогам деятельности. На этот раз отчет будет охватывать не один год, а весь шестилетний период деятельности нынешнего кабинета. После инаугурации Владимира Путина в мае все правительство должно будет уйти в отставку.
Комментарии6
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aroswen 11 апреля 2018 | 05:13
клоуну месяц назад текст написали о "достижения", а тут ахтунг такой - за 3 дня рубель на 10% ёпнулся ))
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 05:16
Он , Димон, уже отчитался перед Гарантийным Талоном, тот его похвалил за стабильность и устойчивое развитие( !!!!!) страны!
dirizhabli 11 апреля 2018 | 05:34
Работа Правительства будет наиболее эффектно выглядеть, если начнется с отчета о доходах и зарплатах его членов. После этого, в сопоставлении с начальным аккордом, все остальное станет совершенно бессмысленным.
kochar 11 апреля 2018 | 05:57
Такого никчемного премьера у нас никогда не было .
Ну что он сегодня пробормочет?
Скажет что всё неплохо и держитесь .
А для лопухов пару цифр расплывчатых вскользь озвучит.
Вообщем позорище,как и всё и вся.
Это выступление показывать нельзя.Мы послушаем эту сказку и отматеримся, а цивилизованный мир посмотрит и ещё раз хорошенько подумает.
wuwer 11 апреля 2018 | 05:57
Очередная серия "Не все дома" ....или "компот"?
bratec_kot 11 апреля 2018 | 06:02
Все будет чики-пики, Даже на фоне обвального(не путать с навальным!!) падения доходов местных олигархов ввиде дерипасок и ротенбергов.Володя говорит: " А у нас все пучком, и мы срем бочком"