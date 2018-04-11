Дмитрий Медведев сегодня отчитается в Госдуме о работе правительства.
Конституция обязывает премьера ежегодно отчитываться в Думе по итогам деятельности. На этот раз отчет будет охватывать не один год, а весь шестилетний период деятельности нынешнего кабинета. После инаугурации Владимира Путина в мае все правительство должно будет уйти в отставку.
Комментарии1
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ha12raz 11 апреля 2018 | 05:50
Будет скрести по амбарам да сусекам на колобок лжи.
Да и какая разница этим сытым волкам, лисам и шакалам.