«Аэрофлот» сегодня выполнит первый за 2,5 года прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир.
Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолет Airbus A320 вылетит из «Шереметьева» в 20:50 и в 00:25 по местному времени четверга приземлится в аэропорту Каира. Как ранее сообщал «Аэрофлот», частота полетов из Москвы в столицу Египта составит три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Обратные рейсы — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Комментарии3
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zztop1960 11 апреля 2018 | 05:40
Первый и последний , пролетая возле Сирии
kochar 11 апреля 2018 | 06:00
Курорты Крыма накроются медным тазом.
Откаты сэр.
zolingen 11 апреля 2018 | 06:04
В крыму начинается заключительный камнепад.