Совбез ООН не смог одобрить ни одной из трех резолюций по Сирии.
Первые два проекта касались механизма расследованию химатак в Сирии и были предложены Россией и США. Россия заблокировала американский проект, а российский не набрал необходимого числа голосов в свою поддержку. Третий проект, изначально предложенный Швецией и доработанный Россией касался отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Он тоже не получил поддержки членов Совета безопасности ООН. Великобританию, в частности не устроило, что компромиссный проект не нацелен на установление виновных в атаке на Думу.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
com30 11 апреля 2018 | 05:50
Ну если ОЗХО нельзя отправить, значит нужно отправить в Думу всю Госдуру, пусть подышат вместе с сирийскими детьми, а то как не правильно Госдура сострадает.
ostapbey 11 апреля 2018 | 05:58
Россия за самый справедливый суд в русском мире?
Т.е. за такой, в котором приговор себе будет утверждать обвиняемый?
Гитлер бы хлопал себя по ляжкам в тирольских шортах от такого решения по нюрнбергскому процессу..
Даже
tarxan 11 апреля 2018 | 06:05
ostapbey:
Что очень характерно. Проект резолюции США заблокирован Россией. А проекты России и Швеции и России НЕ НАБРАЛ необходимого числа голосов. То есть на эти проекты вето не накладывались. Очень ПОКАЗАТЕЛЬНО.
max3446 11 апреля 2018 | 06:15
Уже очевидно что страны ЕС и пендостан должны с позором быть измызганными из ООН, за блокировку российской резолюции по Сирии.