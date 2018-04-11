В небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. За последние 3-4 часа в воздушном пространстве Сирии находился всего один самолет местной авиакомпании. Ранее Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Евроконтроль мотивировал эти меры возможным нанесением ударов крылатыми ракетами по территории Сирии.