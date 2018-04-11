В небе над Сирией практически прекратились воздушные перевозки.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. За последние 3-4 часа в воздушном пространстве Сирии находился всего один самолет местной авиакомпании. Ранее Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Евроконтроль мотивировал эти меры возможным нанесением ударов крылатыми ракетами по территории Сирии.
Комментарии2
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opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 05:52
"Над Мадридом чистое небо"?
com30 11 апреля 2018 | 05:55
Вагнеру рекомендовано сжать булки.