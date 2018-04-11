Для совместного удара по Сирии нужно больше доказательств применения Дамаском химоружия.
По сведениям Times, об этом британский премьер Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу. По информации издания, Мэй отказалась от быстрого возмездия в условиях, когда инспекторы ОЗХО готовятся посетить пригород Дамаска".
Комментарии11
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komandarm___68 11 апреля 2018 | 05:18
Будь последовательна - по Скрипалям тоже нужны доказательства )
ebze 11 апреля 2018 | 05:30
komandarm___68:
По Скрипалям таки весомые доказательства видимо были. Иначе массовые высылки российских дипломатов из стран Европы объяснить довольно сложно.
tarxan 11 апреля 2018 | 06:07
ebze:
Конечно есть, это российские СМИ их не публикуют и пропагандоны, на фоне умалчивания, орут где доказательства.
canes 11 апреля 2018 | 05:56
komandarm___68: гопники продолжают свою песню: это не мы, форму в военторге можно купить, а вы докажите...
opiatnovyi63 11 апреля 2018 | 05:33
Мясник Асад ещё не доказал свою вину перед собственным народом?
ostapbey 11 апреля 2018 | 06:10
opiatnovyi63: а как вручить сирийскому народу поздравительную открытку и приглашение на выборы?
Ведь сбежал сирийский народ от своего освободителя как черт от ладана..
В данном случае как шайтан от гашиша..
Даже.
zemljanka 11 апреля 2018 | 05:36
Пульнет этот бизнеслюдоед... или удержится...
sergirusso 11 апреля 2018 | 05:44
Кто такой Иисус Христос? Теологи говорят, что это безвинная жертва Бога - Отца за спасение мироздания. Асад и Плешивец мало похожи на Иисуса. Их время, видимо ушло. Не надо крокодиловых слез. Все там будем...
j_partizan 11 апреля 2018 | 05:44
Надо заметить - мудрое мнение.
buzukin939 11 апреля 2018 | 05:54
Старушколюб геронтофил Макрон сдриснул. Лживая сучка Мэй дрогнула. Ну-ну! Отважный Трамп смело захерачит по пустыне, никто не пострадает, не потеряет лицо - им есть чего терять. Потому и сцут. Еще бы, мля! Вся Франция просто усеяна атомными электростанциями! Во будет цырк, если электричество вырвется на свободу :)
scholastic 11 апреля 2018 | 06:10
Господи, какое дно