Арестованным в Таиланде Насте Рыбке и Алексу Лесли предъявлены новые обвинения.
По сведениям РИА, на этот раз им инкриминируется групповое сутенерство. Ранее их обвиняли в незаконном проведение секс-тренинга. По словам адвоката, пока все фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых.
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costs 11 апреля 2018 | 04:45
секс рабство -во как