В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб.

Как пишет швейцарская «Блик», где находится глава холдинга «Тенгельманн груп, не известно с минувших выходных. Он отдыхал в горном районе на границе Швейцарии и Италии. В субботу утром 58-летний Хауб направился к одному из пиков, но в назначенный час не вернулся. В настоящий момент ведутся активные поиски. Карл-Эриван Хауб возглавляет «Тенгельманн груп , в которую входит сеть строительных магазинов «Оби» , с 2000 года.