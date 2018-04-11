ЕК проводит обыски в лондонском офисе медиахолдинга Twenty-First Century Fox.
По сведениям Daily Telegraph, обыск может продлиться и сегодня. Причину следственных действий власти не раскрывают. По неофициальным данным, это может быть связано с поглощением телеканала Sky медиахолдингом Fox. Эту сделку не одобрили британские регуляторы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
totten 11 апреля 2018 | 04:30
ЕК? Что за ЕК, кто это такие? Вы для себя новости пишите или для людей?))