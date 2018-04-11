Происходящее в ФБ — это «гонка вооружений» в сфере политической дезинформации.

Об этом на слушаниях в Сенате заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. По его словам, «они будут продолжать совершенствоваться в этом. И мы должны инвестировать в то, чтобы также становиться лучше». Основатель Facebook добавил, что соцсеть теперь более подготовлена к борьбе с попытками влияния на выборы в Конгресс в этом году. Цукерберг также заявил, что помимо российской угрозы стратегический вызов США бросают интернет-компании из Китая. Ранее в письменных показаниях Конгрессу Цукерберг извинился за то, что компания не предотвратила масштабную утечку пользовательских данных, а также за роль которую Facebook сыграл во вмешательстве в выборы президента США.