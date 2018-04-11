Сайты компаний, связанных с Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом, перестали работать.
На это обратило внимание агентство «Москва».
На сайтах «Русала» и агрохолдинга «Кубань», связанных с Дерипаской, а также на сайте «Реновы» Вексельберга появляются лишь сообщения о технических работах. На страницах других компаний, имеющих отношение к Дерипаске, BasEl и EN+ появляется уведомление, что введенный адрес не обнаружен на этом сервере. Сайты «ЕвроСибЭнерго» и корпорации «Русские машины» вовсе не открываются.
Комментарии1
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all_seeing74 11 апреля 2018 | 04:46
Сократили тролей?!! )))