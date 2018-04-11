Великобритании нужно больше доказательств причастности режима Асада к химатаке в городе Дума.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту США Дональду Трампу, что ее страна хотела бы получить такие свидетельства прежде чем присоединиться к военному удару по Сирии. Как пишет «Таймс», Мэй, однако, в ходе телефонного разговора с Трампом огласилась, что международное сообщество «должно отреагировать».
Комментарии1
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liquidsky__ 11 апреля 2018 | 04:30
Еще бы Тереза подобные трезвые суждения по делу Скрипалей выносила, вообще бы мир по-спокойней бы жил.