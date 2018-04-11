Великобритании нужно больше доказательств причастности режима Асада к  химатаке в городе Дума.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту США Дональду Трампу, что ее страна хотела бы получить такие свидетельства прежде чем присоединиться к военному удару по Сирии. Как пишет «Таймс», Мэй, однако, в ходе телефонного разговора с Трампом огласилась, что международное сообщество «должно отреагировать».