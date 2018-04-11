Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии.
Об этом у себя в Twitter пишет журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне. По его словам, все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту»
Комментарии6
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liquidsky__ 11 апреля 2018 | 04:19
Лол, у какого-то Шустера есть свои источники в Пентагоне. И на Марсе. И в созвездии Альфа Центавра тоже есть. ))
emoss 11 апреля 2018 | 04:21
М-да...
Очень тревожные новости.
Оптимальным вариантом было бы исчезновение -побег Асада из Дамаска.
zztop1960 11 апреля 2018 | 04:30
emoss: Да это принято , в мире, решение гасить Путина и его режим. Это за Грузию , Приднестровье, Крым, Донбасс, Сирию и т.д., принято решение в зародыше придушить новый совок , империю зла , пока не разрослась зараза
orwellianoptimist 11 апреля 2018 | 04:26
Давайте сразу по Кремлю, парни, не растягивайте.
aantipov067 11 апреля 2018 | 04:35
Смерть диктаторам!
sergirusso 11 апреля 2018 | 04:47
На Дамаск! УРА!