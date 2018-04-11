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03:12, 11 апреля 2018

Вооруженные силы США готовы к нанесению ударов по территории Сирии.

Об этом у себя в  Twitter пишет журналист телеканала i24News Давид Шустер, ссылаясь на источники в Пентагоне. По его словам, все необходимые боевые единицы (корабли, самолеты и крылатые ракеты) находятся на своих позициях в боевом режиме и готовы атаковать Сирию. Приказ от президента Трампа ожидается в любую минуту»

Комментарии

6

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liquidsky__ 11 апреля 2018 | 04:19

Лол, у какого-то Шустера есть свои источники в Пентагоне. И на Марсе. И в созвездии Альфа Центавра тоже есть. ))

emoss 11 апреля 2018 | 04:21

М-да...
Очень тревожные новости.
Оптимальным вариантом было бы исчезновение -побег Асада из Дамаска.

zztop1960 11 апреля 2018 | 04:30

emoss: Да это принято , в мире, решение гасить Путина и его режим. Это за Грузию , Приднестровье, Крым, Донбасс, Сирию и т.д., принято решение в зародыше придушить новый совок , империю зла , пока не разрослась зараза

orwellianoptimist 11 апреля 2018 | 04:26

Давайте сразу по Кремлю, парни, не растягивайте.

aantipov067 11 апреля 2018 | 04:35

Смерть диктаторам!

sergirusso 11 апреля 2018 | 04:47

На Дамаск! УРА!

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