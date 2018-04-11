Россия в состоянии использовать ФБ  для вмешательства в американские выборы.

Выступая в конгрессе глава Facebook Марк Цукерберг не смог гарантировать обратного. «Я не могу гарантировать невмешательство России, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, — конфликт будет продолжаться», — сказал Цукерберг. Цукерберг два дня давал показания в сенате после скандала с масштабной утечкой персональных данных пользователей ФБ