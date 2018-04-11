В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель.
Кроме Хезер Науэрт делать официальные заявления от имени внешнеполитического ведомства сможет кадровый американский дипломат Элизабет Фитцсиммонс. Она уже приступила к временному исполнению обязанностей замначальника пресс-службы Госдепа. Обязанности госсекретаря сейчас временно исполняет Джон Салливан. В марте президент Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона, выдвинув вместо него Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял ЦРУ.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт