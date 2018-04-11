Первый канал убрал из эфира интервью Познера с бывшим министром обороны США Уильямом Перри.
Интервью должны были показать накануне. Решение было принято из-за того, что программа будет «звучать диссонансом» после обвинений президента Сирии Башара Асада в использовании химоружия, а также после возможных бомбардировок правительственных объектов войсками западной коалиции. Сам Познер сообщил, на своем сайте, что программа выйдет в эфир «позже».
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