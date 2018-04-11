Сирия не позволит сделать с ней то же, что с Ираком и Ливией.
Об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари. По его словам, Сирия уже видит в Средиземном море корабли западных государств, которые ждали вето в СовБезе ООН, чтобы начать свою агрессию.
Комментарии1
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salut__521 11 апреля 2018 | 03:21
Юмористы там, смотрю, в энтой Сирии...